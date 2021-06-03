В Струковском саду пройдёт фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии» с йогой и кино-лекторием

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5 июня с 11:00 до 15:30 в Струковском саду пройдёт фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии». Его посвятят российскому Дню эколога и 170-летию губернии.

11:00 – 15:00. Работа тематических площадок на территории Струковского сада, посвященных значимым датам экологической истории Самарской области. Квест «Экологическая летопись Самарской губернии». Работа «Экомаркета» — выставки-продажи экологически чистой продукции. Работа площадки бесплатных занятий йогой.

12:00 – 15:00. Экологический кино-лекторий (летний театр)

15:00 – 15:30. Торжественное закрытие фестиваля: награждение победителей (летний театр).

Также каждый участник фестиваля может пройти квести выиграть ценные призы, в числе которых электросамокат.

Фото: администрация Самары