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В этом году в Самаре в Струковском саду для детей одновременно будут работать несколько тематических площадок.
В Струковском саду пройдет фестиваль, посвященный Международному Дню защиты детей
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В Струковском саду пройдет фестиваль, посвященный Международному Дню защиты детей

28 мая 2021 17:09
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В этом году в Самаре в Струковском саду для детей одновременно будут работать несколько тематических площадок.

1 июня  в 12:00 в Струковском саду пройдет фестиваль, посвященный Международному Дню защиты детей. 

В этом году в Самаре в Струковском саду для детей одновременно будут работать несколько тематических площадок. На аллеях парка гостей праздника будут встречать ходулисты. Фестиваль пройдет с   соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Участникам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

1. Площадка «Космический звездопад» - здесь ребят ждут космический мастер-класс по прикладному творчеству, мастер – класс «Ракета – это просто», космический аквариум, также пройдет викторина на тему космоса с участием аниматоров, будет работать фото-зона, дети смогут поучаствовать в занимательных играх;

2. Площадка «На Самарской волне» - здесь также пройдут тематические мастер-классы и познавательные викторины;

3. Спортплощадка «Будь здоров!» - у всех желающих будет возможность попробовать выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО, также здесь будут организованы интерактивные спортивные игры;

4. Площадка «Мы разные – это здорово» - здесь родители детей с ограниченными возможностями здоровья смогут получить консультации по вопросам обучения навыкам самообслуживания, а также отдельные консультации социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога. Кроме того, на этой площадке пройдут мастер-классы «песочная фантазия» и по правополушарному рисованию, аквагрим;

5.Сквер игр «Волшебная мастерская» - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, викторины по детским книгам, мастер-классы «Секреты твистинга» (фигуры из шаров) и «Фотобутафория своими руками», а профессиональные аниматоры проведут тематические интерактивные игровые программы;

6.Площадь искусств – театр «Пластилиновый дождь» представит свой спектакль «Белые сны».

 

 

Теги: дети Струковский сад фестиваль

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