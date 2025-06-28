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В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025"

28 июня 2025 17:33
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Работу площадок оценил первый вице-губернатор СО Александр Фетисов и представил нового министра молодежной политики региона - Владимира Усова.

В Струковском саду 28 июня проходит масштабный фестиваль "День молодежи - 2025" (0+). Слоган праздника - "Знай. Люби. Гордись. Приумножай".

Там работают тематические площадки различных молодежных организаций. Особое внимание - патриотическим акциям в поддержку бойцов СВО.

Гости фестиваля могут принять участие в мастер-классах и розыгрышах.

Работу площадок оценил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Затем на сцене он торжественно наградил молодых специалистов и общественных деятелей, внесших вклад в развитие молодежной политики региона.

Благодарственным письмом от министерства молодежной политики Самарской области отмечен наш коллега - корреспондент, автор и ведущий программы "Военрук" (12+) на телеканале "Губерния" (12+) Николай Козлов. Он принимал участие в организации и проведении образовательной программы первой смены областного военно-исторического лагеря "Страна Героев" (12+).

Также Александр Фетисов представил нового министра молодежной политики Самарской области:

- Очень многое зависит от лидера, который ведет команду вперед. И вот буквально на днях губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым было принято решение: Владимир Николаевич Усов теперь у нас министр молодежной политики. Человек неслучайный. Я очень хорошо помню, как мы не так много лет назад одними из первых в стране возрождали студенческие стройотряды. И были самые передовые решения. На уровне Самарской области были выработаны законопроекты, которые потом стали модельными.

Источник:  СОВА

Теги: Мероприятия Самара

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