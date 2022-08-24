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В столице региона отметят 145-летие Самарского Знамени

24 августа 2022 11:36
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В столице региона отметят 145-летие Самарского Знамени

27 августа в Струковском саду пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя». Он посвящен одному из важнейших этапов в истории страны - периоду, когда Российская империя помогла балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига. Тогда самарцы пошли добровольцами сражаться за братьев славян и изготовили легендарное знамя, которое впоследствии стало символом победы России, подвига, чести и доблести Российского солдата и офицера, отдавшего свои жизни «за други своя». Инициатором создания Знамени стал гласный городской думы Петр Алабин. В центре полотнища  изображения Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте. Знамя было освещено на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары и передано 3 дружине болгарского ополчения. С ним сражались в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, Шипку и Шейново. Оно стало знаменем-героем, единственным в мире полотнищем, награждённым орденом за храбрость. 

Сегодня Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. Но одна из  его редких копий хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметив, что «Самарское знамя по-прежнему остается важным духовным символом, который позволяет черпать силы и также вдохновляет многих людей на благие дела». А буквально вчера глава региона передал копию знамени Самарскому батальону, в который   вступили наши земляки, добровольно вызвавшиеся защищать интересы нашей Родины сегодня. В ближайшее время батальон присоединится к выполнению боевых задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, Президентом страны Владимиром Путиным. 

«В первую очередь, важен внутренний настрой. И этот внутренний настрой у вас есть. Я уверен, что постоите за землю родную, как стояли наши деды, прадеды и прапрадеды. И не раз это приходилось делать. Нападки на нашу страну никогда не прекратятся, мы слишком раздражаем: наша самостоятельность, наша суверенность, наша великая история и культура. И бояться этого будут всегда, — отметил Дмитрий Азаров, — Россия сделала все, что от нас зависело, чтобы решить вопросы дипломатическим путем. Но когда все меры были исчерпаны, мы приняли решение: мы своих не бросаем. И интересы нашего народа первичны. Для Верхового Главнокомандующего, для всех нас. Вы идете на святое дело. В добрый путь. Ждем вас на Родине. Будем поддерживать и будем молиться за вас».

В губернии при поддержке главы региона уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, особенно сегодня.  Одно из значимых мероприятий - Международный проект «Самарское Знамя». В рамках проекта  проходят акции, конкурсы, научно-практические конференции, олимпиады, военно-исторические реконструкции, форумы, приуроченные к памятным датам и историческим событиям, связанным с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига, победой России в Русско-Турецкой войне и значении Самарского Знамени как символа этой победы.

2022 год для Самарского знамени – юбилейный, ему исполняется 145 лет. Как будет проходить фестиваль в этом году, обсудили на заседании организационного комитета, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель Международного патриотического Фестиваля «Самарское Знамя» Александр Фетисов. 

В заседании также приняли участие представители администрации г.о.Самара, министерств культуры, образования и науки области, учреждений образования, Самарской Епархии, а также правоохранительных органов. 

Международный патриотический проект «Самарское Знамя» реализуется   в регионе с 2017 года. Его организатор - региональное отделение   общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». 

«Патриотизм всегда основан на знании истории. Мы тогда попадаем, что называется, в нерв, когда это связано с историей, близкой нам. А история Самарского знамени связана с нашим краем, с выдающимися деятелями региона, с российским воинством - в 1878 году мы освобождали Болгарию от османского ига – и мы гордимся своей историей. Кстати, Самарское Знамя до сих пор остается одним из символов Болгарии. И если проводить параллели, то и сегодня наши люди идут добровольцами, чтобы защитить наш русский язык, людей, которые оказались на территории, где исторически проживали, а оказывается, что на протяжении долгого времени претерпевали унижения и даже уничтожение. Сегодняшние добровольцы, которые вступают в батальон, так же, как и наши предки, принимают сейчас для себя очень ответственное решение для защиты своих братьев», - подчеркнул Александр Фетисов. 

В рамках проекта «Самарское Знамя» во всех учебных заведениях региона проходят единые уроки истории, интеллектуальные часы, областные юношеские краеведческие чтения, творческие конкурсы, посвященные истории Самарского Знамени, литературные гостиные с участием историков и краеведов, автора романа «Самарское Знамя», писателя и кинодраматурга Алексея Солоницына, передвижные выставки, научно-практические конференции и олимпиады. Только за последние два года прошло более 900 мероприятий, участниками которых стали свыше 250 000 школьников и студентов.

Проект направлен на популяризацию российской военной истории и вклада России в освобождение и государственность многих стран Европы, истории дружбы славянских народов. История Самарского Знамени - важное наследие не только для Самарской губернии, единственной в Российской Федерации имеющей свое историческое легендарное знамя, но и страны в целом. Александр Фетисов поручил усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи, чтобы каждый школьник региона на отлично знал историю родного края, Отечества и по праву мог ей гордиться. 

Мероприятия проекта «Самарское Знамя» имеют и международное значение. Так, в рамках проекта состоялась экспедиция самарской делегации по историческому пути «Самара-Сызрань-Москва» с дальнейшей передачей освященной копии Самарского Знамени с гуманитарным грузом военнослужащим в Сирию, участие делегации Самарской области в торжественных мероприятиях в Софии, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. А также ежегодный Международный фестиваль «Самарское Знамя», первый в России, посвящённый событиям русско-турецкой войны и истории конца XIX века, с участием почетных гостей и военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тамбова, Ставропольского края а также Республик Болгария, Румыния  и Сербия.

В юбилейный для Самарского Знамени год в рамках фестиваля состоится торжественный молебен в Иверском женском монастыре, где когда-то вышли знамя, а также крестный ход с его копией. В  Струковском парке будут работать исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца XIX века, пройдет научно-практическая конференция, посвященная 145-летию исторических событий с участием представителей регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

С сентября по декабрь во всех школах Самарской области будут проведены творческие и патриотические конкурсы, историческая олимпиада, единые уроки истории, классные часы и патриотические концерты. В муниципальных домах культуры будет организована передвижная выставка, посвященная 145-летию исторических событий и Самарскому знамени.

В октябре состоится поездка делегации историческим маршрутом с копией Самарского знамени до Москвы и освящение в патриаршем Богоявленской соборе Москвы на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары. Далее состоится торжественная передача знамени Самарскому батальону в Донецкой Народной Республике.

В декабре состоится Международный форум с подведением итогов и награждением победителей конкурсов и олимпиады.

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