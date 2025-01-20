В Ставропольском районе открылся новый объект сельского туризма

128

«Высота 63 метра над уровнем моря» – название глэмпинга, созданного КФХ «Богородское» при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Этот туристический объект пока представляет собой комплекс из четырех парящих домиков с открытыми верандами и панорамными окнами, откуда открывается завораживающий вид на Волгу и местные красоты.

– Первых гостей мы встретили на новогодние праздники. Среди них были и те, кто уже давно ждал нашего открытия и заранее записался, и те, кто случайно узнал о нас. Но довольными остались все, – рассказывает Сергей Гусаров, управляющий глэмпинга.

Особенность «Высоты» в том, что она позволяет уединиться с природой, не лишая себя комфорта. Домики здесь не уступят номерам отелей. Любители интерьерного шика оценят оригинальную мебель и удобное обустройство. В окрестностях найдутся развлечения и для детей, и для взрослых. Можно погулять, заняться краеведением или религиозным туризмом. Есть возможность общения с животным миром: в КФХ ферма с породистым поголовьем коров, а также рыбоводное хозяйство. Кроме того, глэмпинг находится вблизи заповедной зоны, и здесь часто можно увидеть и дикую фауну.

– Каждое время года здесь по-своему прекрасно. Зимой и осенью – тишина. После шума и суеты города это отличный релакс. Летом и весной – пляж, солнце, свежий воздух, – говорит управляющий.

Напомним, новый объект туризма был реализован благодаря федеральному гранту «Агротуризм». «Богородское» благополучно прошло конкурсный отбор среди хозяйств из разных уголков России и получило средства господдержки.

На перспективу у фермеров далеко идущие планы. Поблизости уже разбили большой яблоневый сад. Создана костровая зона. Весной заработают апидомики. И еще оттачиваются грандиозные задумки по расширению инфраструктуры и благоустройству территории, сообщает пресс-служба Минсельхозрода Самарской области.

Фото: пресс-служба Минсельхозрода Самарской области