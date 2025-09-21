в Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

154

20 сентября в Ставрополе на Площади Ленина состоялась торжественная Церемония закрытия XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций, проекта Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительства Ставропольского края, Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Участниками фестиваля стали 2 000 студентов из 70 регионов России. По итогам лауреатами фестиваля стали более 350 коллективов и участников. На финальной Церемонии были назвали обладатели Гран-при по девяти направлениям, которые получили по 100 000 рублей на развитие творческих инициатив, и результаты общекомандного зачёта. Завершился вечер концертом российской исполнительницы Maksim.

Приветственный адрес участникам направил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил национальную цель — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичных и социально ориентированных граждан. Фестиваль служит ее достижению, открывая для вас новые возможности в профессиональной, спортивной и творческих сферах.

По итогам общекомандного зачета обладателями Гран-при фестиваля забрала Саратовская область. I место – Ямало-Ненецкий автономный округ; II место – Республика Татарстан (Татарстан); III место – Северная Осетия-Алания.

«Студенческая весна — это энергия, которая объединяет молодежь всей страны вокруг главных ценностей — любви к Родине, уважения к ее истории, стремления к созиданию. В Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы особенно приятно видеть, как эти темы находят отражение в творчестве студентов. Это значит, что память живет, а патриотизм становится частью их жизни. Я уверен, что Студенческая весна оставила у ребят самые яркие впечатления о нашем крае, принесла новые знакомства и вдохновит их на новые победы», – отметил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В 2025 году фестиваль проходит в рамках Года защитника Отечества. Конкурсная программа фестиваля прошла в период с 16 по 19 сентября и включала в себя 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

«Вся страна приехала в Ставрополь, чтобы увидеть таланты нашей страны. Этот регион – родной дом Студвесны, который провел все проекты Программы. Благодарю Правительство Ставропольского края и Российский Союз Молодежи за проведение фестиваля. Нам важно создавать условия для гармоничного развития студентов профессиональных образовательный организаций страны, в том числе через творчество», – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Юрий Лескин.

По итогам фестиваля обладателями Гран-при по творческим направлениям стали:

«Театральное» – «Простите-с» по мотивам рассказа А.П.Чехова «Смерть чиновника», Ямало-Ненецкий автономный округ (Театр малых форм, Драматический театр, Малые составы);

«Мода» – Мария Медведева и Вероника Журавлёва, Ярославская область (Мода с элементами «этно», Коллективы);

«Видео» – Данила Мартынов, Липецкая область (Документальный ролик, Индивидуальная работа);

«Инструментальное» – Студенческий ансамбль хомусистов «Дьуруьуй», Республика Саха (Якутия) (Народные инструменты, Малые составы) ;

«Вокальное» – Алсу Биккинина и Аиша Зиганшина, Республика Башкортостан (Фронтовая песня, Малые составы);

«Оригинальный жанр» – Театральный коллектив «ВРАЗНОБОЙ», Республика Татарстан (Татарстан) (Оригинальный номер, Большие составы);

«Медиа» – Павел Парфененков, Александр Ермаков, Смоленская область (SMM и продвижение в социальных сетях, Индивидуально-коллективная работа);

«Арт» – Максим Конев, Смоленская область (Брендинг, Индивидуальная работа);

«Танцевальное» – Аделина Андреева, Софья Куфтерина, Валерия Фурман, Тимофей Дорофеев, Ямало-Ненецкий автономный округ (Современный танец, малые составы).

Обладателем Гран-при самого масштабного направления фестиваля, «Региональная программа», стал Северная Осетия-Алания с концертной программой «Семь Братьев Газдановых», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Призовые места распределились следующим образом:

I место – «Искусство должно жить…», Республика Башкортостан и «Прыжок выше головы», Самарская область;

II место – «Р», Пермский край; «Ванька на Том свете», Республика Татарстан (Татарстан) и «Город Героев», Санкт-Петербург.

III место – «Громче ветра», Ставропольский край; «Ключевой момент», Ульяновская область и «Внутренний р-р-р», Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также на Церемонии закрытии огласили результаты специальной номинации «Прорыв года». Победителями стали: Республика Тыва, Нижегородская область, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Башкортостан, Кемеровская область – Кузбасс и Смоленская область.

«Cегодня мы завершаем Студвесну профессиональных образовательных организаций в Ставропольском крае, который уже провел всю линейку проектов Программы. От лица Российского Союза Молодежи и от себя лично благодарю за гостеприимство и поздравляю с 248-летием региона всех жителей края. В течение четырёх фестивальных дней вы объединили 70 регионов нашей необъятной страны и студентов из более 400 колледжей. Уверен, что этот фестиваль стал для каждого праздником молодости и новых впечатлений», – добавил Председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Ставропольского края. Фестиваль проходит при организационной и информационной поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).