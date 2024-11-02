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В Средневолжском линейном управлении подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года

2 ноября 2024 16:28
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За этот период зарегистрировано около 5 000 обращений, заявлений и иной информации о преступлениях, правонарушениях и происшествиях.

В работе совещания принял участие начальник управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО.

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте под председательством начальника линейного управления полковника полиции Руслана Пантелеева прошло совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2024 года.

В работе совещания приняли участие начальник управления по работе с личным составом Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник полиции Андрей Чугунов (в режиме видеоконферецсвязи), Куйбышевский транспортный прокурор советник юстиции Александр Петров, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, руководители служб и подразделений линейного управления.

За 9 месяцев 2024 года в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 000 обращений, заявлений и иной информации о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Из них поставлено на учет более 450 преступлений. В настоящее время раскрыто 277 преступлений, к уголовной ответственности привлечено около 200 лиц.

В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. На территории оперативного обслуживания Управления не зафиксированы тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, а также грабежи.

По линии экономической направленности зарегистрировано более 120 преступлений, из них более половины тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности привлечено 60 лиц.

Продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. За отчетный период окончено производство по 89 преступлениям из них 76 связаны со сбытами наркотиков. В суды направлены дела за совершение преступлений в сфере НОН в отношении 21 обвиняемого.  Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводится работа по предупреждению и пресечению преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За 9 месяцев 2024 год количество выявленных административных правонарушений составило около 8,5 тысяч фактов, в том числе в отношении иностранных граждан.

Участники совещания обсудили существующие недостатки в работе и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были поставлены задачи на предстоящий период, сообщает .

пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

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