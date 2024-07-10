В среднем россияне согласовывают отпуск за 2,5 месяца до его начала

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Эксперты Авито Работы провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, как специалисты готовятся к своему отпуску. Исследование показало, что 22% специалистов следуют точному графику отпусков их компании, а 58% опрошенных также заблаговременно предупреждают начальство о фактических датах отдыха. В среднем работающие россияне сообщают начальству об отпуске за 11 недель (2,5 месяца) до необходимой даты.

16% респондентов согласовывают свой отпуск с руководством за 2-4 недели до желаемой даты, 14% делают это за 1-3 месяца, а 10% согласовывают отпуск за 3-6 месяца. Еще 9% предупреждают начальство об отпуске за полгода и более, а 8% — менее чем за две недели.

Также исследование показало, как работодатели распределяют нагрузку в команде на время отпускного сезона. Больше трети (38%) россиян отметили, что их руководитель нанимает временных сотрудников и/или стажеров на время отдыха штатных специалистов. Практика временного найма особенно распространена в сферах туризма (58%), сельского хозяйства (55%), онлайн-торговли (55%), строительства (51%), бьюти-индустрии (51%), искусства и развлечений (50%), маркетинга, рекламы и PR (50%), автомобильного бизнеса (49%) и традиционной торговли (45%).

В вопросе делегирования обязанностей 25% респондентов отметили, что уходя в отпуск, они самостоятельно распределяют задачи между другими членами команды. Почти столько же (24%) выполняют срочные задачи заранее и приостанавливают работу на время отдыха. 11% опрошенных оставляют вместо себя временного заместителя — коллегу, который берет ответственность за все их проекты и задачи. Еще по 10% респондентов ответили, что передают свои задачи временному сотруднику или создают подробные инструкции, которые в дальнейшем распределяет начальство.

Опрос также показал, как отражается отпускной сезон на объеме задач работающих россиян: треть (32%) респондентов отметили, что их нагрузка никак не меняется, у 16% объемы работы увеличиваются из-за делегирования задач отдыхающих коллег. 6% заявили об уменьшении нагрузки из-за снижения активности компании в летний период. У 5% россиян задач, наоборот, становится больше из-за работы в сфере с выраженным сезонным спросом (туризм, ресторанный бизнес и др.). Столько же (5%) респондентов стараются уходить в отпуск летом, поэтому объем их задач снижается.

Увеличение рабочей нагрузки из-за отпуска коллег значительнее всего ощущают специалисты сфер бухгалтерии и финансов (28%), банков и инвестиций (24%), административной работы (24%) и медицины и фармацевтики (22%).

При этом уходя в отпуск, многие работающие россияне поддерживают коммуникацию с коллегами. 29% опрошенных готовы отвечать на рабочие вопросы во время отдыха, 10% общаются неформально, присылая фото и видео с отпуска, а 24% — поддерживают и рабочую, и дружескую коммуникацию. 30% респондентов полностью отключаются от любых видов общения с коллегами, чтобы перезагрузиться.