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В Совфеде обсудили актуальные проблемы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах

4 июня 2025 18:51
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За период с начала этого года в ГЖИ Самарской области поступило более тысячи сообщений о подделке решений жильцов многоквартирных домов на общих собраниях.

Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков принял участие в совещании, на котором обсуждались актуальные проблемы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с использованием информационных систем под председательством заместителя председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Высокинского.

«Система управления жильем в стране предполагает проведение собраний граждан. Мы должны сделать эту процедуру достаточно быстрой и доступной», — сказал Александр Высокинский.

Согласно докладу руководителя ГЖИ Самарской области Боровкова А.А.:

"По всей стране сложилась порочная практика подделок письменных решений собственников помещений в многоквартирных домах и протоколов общих собраний, искажения в них истинной воли жильцов".

За период с начала этого года в ГЖИ Самарской области поступило более тысячи сообщений о подделке решений жильцов многоквартирных домов на общих собраниях.

ГЖИ Самарской области разными методами пресекает фальсификацию протоколов:
- публикуя в СМИ информацию о получении протоколов по конкретным МКД;
- реализуя электронный сервис – «Фальсификация при выборе УК».

«В целях развития процедур проведения общих собраний собственников МКД с использованием ГИС ЖКХ на территории региона Инспекция разработала Постановление Правительства Самарской области, обеспечивающее возможность голосования на собраниях жильцов с использованием ГИС ЖКХ в местных многофункциональных центрах», – отметил Александр Боровков

Также ГЖИ Самарской области подготовила письмо за подписью Губернатора Самарской области в адрес Правительства РФ с приложением законопроекта, которым предлагается отнести к компетенции собрания собственников принятие решения о проведении всех последующих собраний исключительно с использованием ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба ГЖИ Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГЖИ Самарской области

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