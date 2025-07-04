В Советском районе Самары проходит конкурс «Цветущий Советский район - 2025».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Лучшая клумба-цветник
— Лучший цветущий двор
— Лучший цветочный Арт-объект
— Цветущий балкон
Участникам необходимо направить заявку в Администрацию Советского района г.о. Самара на электронную почту: sterlyahinagalina@yandex.r
Заявки принимаются до 14 июля 2025 года.
Подробнее о правилах и условиях конкурса Вы можете узнать в Положении: https://cloud.mail.ru/public/LHUy/N3CEejdaT