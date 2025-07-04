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В Советском районе Самары проходит конкурс «Цветущий Советский район - 2025».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— Лучшая клумба-цветник

— Лучший цветущий двор

— Лучший цветочный Арт-объект

— Цветущий балкон

Участникам необходимо направить заявку в Администрацию Советского района г.о. Самара на электронную почту: sterlyahinagalina@yandex.r



Заявки принимаются до 14 июля 2025 года.

Подробнее о правилах и условиях конкурса Вы можете узнать в Положении: https://cloud.mail.ru/public/LHUy/N3CEejdaT