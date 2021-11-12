В СОУНБ в онлайн-формате состоится научно-популярная лекция «Ракеты и люди»

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18 ноября, в 19.00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке в онлайн-формате состоится научно-популярная лекция «Ракеты и люди».

Спикер: Иван Владимирович Кауров – научный сотрудник кафедры космического машиностроения имени Генерального конструктора Д.И. Козлова института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг».

На лекции речь пойдет о выдающихся ученых и конструкторах, которые не просто обладали техническим складом ума, но и были настоящими мечтателями и фанатами своего дела – развития ракетно-космической техники. Хитросплетения людских судеб на фоне становления ракетной отрасли являются интереснейшей темой, особенно в юбилейный год первого полета человека в космос. Кроме того, Иван Кауров поделится рассуждениями о будущем космического машиностроения.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и на ютьюб-канале библиотеки.