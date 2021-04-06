В СОУНБ состоится торжественное открытие выставки «Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный»

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08 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится торжественное открытие выставки «Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный».

Экспозиция станет продолжением масштабного выставочного проекта «Пространство самарского времени», который специалисты областной научной библиотеки готовили в рамках Просветительского проекта «Самарская губерния: Люди. События. Символы» к 170-летию Самарской губернии.

Второй том познакомит читателей и гостей библиотеки со знаковыми событиями истории ХХ века. Они, как и ключевые моменты XIX в., подробно рассмотренные первым томом летописи, не раз выводили наш регион на общероссийскую и мировую арену, однако по ряду причин долгое время оставались неизвестными для большинства, находились под грифом «секретно», обрастали мифами или же оказались незаслуженно забытыми.

Партнерами в организации экспозиции являются Самарский областной государственный архив социально-политической истории и Центральный государственный архив Самарской области.

«Мы продолжаем знакомить жителей Самары и области с историко-документальной выставкой «Пространство самарского времени». Теперь открываем второй том, который будет посвящен событиям, превратившим наш край в крупный индустриальный и военно-промышленный регион, – говорит заведующая краеведческим отделом областной библиотеки Наталья Стребкова. – Этот проект мы задумали как многотомную летопись, вот перед нами событийно богатый, но пока мало изученный период – ХХ век. Основу выставки составят оригинальные редкие документы, газеты, выходившие в те годы и сохранившиеся в фондах нашей библиотеки».

Среди экспонатов, которые можно будет увидеть в библиотеке, – кадры кинохроники, а также афиши и плакаты, что выпускались и висели на улицах нашего города с 1942 по 1990-е гг., копии уникальных архивных документов, периодика, редкие книги и брошюры. В них нашли отражение такие события, как Куйбышев – запасная столица СССР во время Великой Отечественной войны, строительство Куйбышевской (позднее Жигулевской) гидроэлектростанции, которая на момент сооружения была крупнейшей ГЭС в мире. Интересными для всех, кто неравнодушен к краеведению, станут локации «Автоваз» и «Первый полет человека в космос». Когда в 1961 году впервые в истории человечества гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин совершил космический полет, мало кто знал, что две первые ступени ракеты-носителя «Восток» были собраны именно на куйбышевском заводе «Прогресс». Космонавта, приземлившегося юго-западнее города Энгельса, на самолете Ил-14 доставили в Куйбышев, на Первую просеку, где и сейчас расположена «обкомовская дача», позднее переименованная в «гагаринский дом». Там первый в мире космонавт встретился с легендарным конструктором Сергеем Королевым.

В течение всего юбилейного 2021 года областная библиотека продолжит знакомить посетителей со знаковыми событиями из жизни региона, которые нашли отражение в истории страны.

Вдумчиво пролистать второй том уникальной летописи можно будет с 8 апреля по 5 сентября 2021 г.

В этот же день в Малом выставочном зале откроется комплексная историко-документальная выставка к 60-летию перового полета человека в космос «Первый!». Сотрудники отдела читальных залов библиотеки представят книжную коллекцию, куда войдут воспоминания очевидцев и участников событий, происходивших в 60-х годах ХХ века. Среди авторов – родные Юрия Гагарина и Сергея Королева, их сослуживцы и соратники, люди, на глазах которых свершился первый полет человека в космос.