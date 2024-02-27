В СОУНБ пройдёт весенний арт-торжок «Нежность»

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Самарская областная библиотека приглашает приобрести подарки для милых дам.

2 марта в «Новом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдёт весенний арт-торжок «Нежность». Уже полюбившаяся многим жителям города ярмарка изделий и произведений живописцев, керамистов, дизайнеров и других представителей мира ремесла и искусства вновь приглашает самарцев выбрать подарки для своих любимых и близких.

Мероприятие состоится в преддверии самого тёплого и душевного праздника этого времени года – Международного женского дня. Ищете нечто оригинальное и необычное? Уже думаете о том, как приятно удивить в этот день даму сердца или других дорогих вам представительниц прекрасной половины человечества? Приходите на арт-торжок: здесь вы обязательно найдёте вещь, которая подарит им улыбку.

Ярмарка состоится с 12:00 до 19:00. Заключительные часы её работы пройдут в музыкальном сопровождении: в галерее «Новое пространство» гостей библиотеки будет ожидать концертная программа «Дуэт» с участием именитых представителей самарского музыкального сообщества, лауреатов международных и всероссийских конкурсов – Александры Дятловой (фортепиано), Марины Обросимовой (фортепиано), Надежды Сорокиной (сопрано) и Евгении Громовой (скрипка).

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Свободное пространство» (холл 1 этажа). 12+

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото представлено пресс-службой СОУНБ