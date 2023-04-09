В СОУНБ известный самарский видеомейкер Антон Долганов проведет мастер-класс по операторскому мастерству

80

12 апреля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке известный самарский видеомейкер и преподаватель Антон Долганов проведет мастер-класс по операторскому мастерству. Встреча организована для подготовки участников к областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер», также она будет полезна всем, кто увлечен видеосъемкой.

Спикер: Антон Долганов – режиссер, продюсер и основатель видеостудии Modjo Films и собственной видеошколы, преподаватель курса «Режиссура монтажа» в Нетологии (одна из ведущих платформ онлайн-образования в России), автор подкаста «Нажми на REC».

Что будет на мастер-классе:

- операторские приёмы, как и когда их можно применять;

- крупные планы, композиция и ракурсы;

- работа оператора в кино и рекламе;

- разбор рекламных и демороликов видеостудии Modjo Films.

Готовьте ваши вопросы и регистрируйтесь на странице по ссылке: https://vk.com/topic-190902416_49096049;

Финал областного конкурса буктрейлеров «Мистер Букер» состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке 24 мая 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ