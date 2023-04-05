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В СОУНБ стартовала акция Межрегиональный открытый поэтический микрофон «Голоса фронта – 2023»

5 апреля 2023 15:05
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До 20 апреля принимаются заявки на участие в патриотических чтениях.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартовала акция Межрегиональный открытый поэтический микрофон «Голоса фронта».

До 20 апреля принимаются заявки на участие в патриотических чтениях.

Участнику Открытого микрофона необходимо прочитать наизусть одно стихотворение поэта-фронтовика общей продолжительностью не более трёх минут. Иногородние участники смогут прислать свое видеовыступление.

Запишите чтение одного стихотворения поэта-фронтовика на видео в разрешении, позволяющем услышать и увидеть чтеца. Организаторы принимают ссылки на любой общедоступный сайт-файлообменник («Яндекс. Диск» и др.) или вложение в письмо (формат mpeg4, mpeg, mpg, avi или wmv, не более 3-х минут).

Успейте до 20 апреля прислать заявку на адрес golosafronta@mail.ru, а также своё видеовыступление.

28 апреля на официальной странице конкурса во «ВКонтакте» будет опубликован список участников, прошедших в финал конкурса.

Второй этап – непосредственно финал – состоится 5 мая 2023 года в очном формате в главном корпусе СОУНБ (пр. Ленина, 14а), где можно будет в исполнении лучших чтецов услышать заявленные произведения поэтов-фронтовиков. Подведение итогов и торжественное награждение победителей дипломами и памятными призами состоится сразу после того, как прозвучат все стихи в исполнении финалистов, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

 

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