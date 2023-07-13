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Областной конкурс «Книжное ГТО» представляет собой увлекательное соревнование в технике чтения.
В СОУНБ стартовал конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»
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В СОУНБ стартовал конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО»

13 июля 2023 19:06
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Областной конкурс «Книжное ГТО» представляет собой увлекательное соревнование в технике чтения.

Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке министерства культуры Самарской области начала проводить отборочные туры Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».

Конкурс скоростного чтения уже девятый год подряд проводят в нашей губернии специалисты Центра поддержки и развития чтения областной библиотеки, чтобы развивать читательскую активность и продуктивность среди жителей разных возрастов.

Областной конкурс «Книжное ГТО» представляет собой увлекательное соревнование в технике чтения. Участникам необходимо за одну минуту (60 секунд) прочитать вслух как можно больше слов из отрывка художественного текста, при высокой скорости сохраняя понимание смысла прочитанного. Предлоги, даже состоящие из одной буквы, подсчитываются как самостоятельное слово. Продемонстрировать осознанность процесса можно через пересказ усвоенного.

Самые быстрые и вдумчивые чтецы Самарской области из четырех возрастных категорий получат призы от организаторов конкурса.

Сдать нормы «Книжного ГТО» смогут жители нашего региона старше 8 лет. Разумеется, соревноваться в скорочтении участники конкурса будут в своих возрастных группах: 2–5, 6–8 и 9–11 классы, а также взрослые. Подробнее об условиях областного конкурса можно узнать, ознакомившись с официальным положением.

Этапы проведения конкурса:

I (июнь – август 2023 г.)– проведение отборочных туров по скоростному чтению в учреждениях культуры и образования Самарской области.

График будет опубликован не позднее 17 июля.

Шорт-лист с именами финалистов, определенных по итогам отборочных туров, будет опубликован в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» не позднее 1 сентября 2023 года.  

II (сентябрь 2023 г.) – финал конкурса будет проходить в областной научной библиотеке. Точная дата будет объявлена дополнительно.

Для успешного человека важен навык быстро получать и систематизировать большой объем информации. Поэтому значение скоростного чтения и опыта, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО», сложно переоценить. Кроме того, организаторам и участникам интересно опытным путем определить, насколько уровень скорости чтения в Самарской области соответствует нормативам техники чтения по ФГОС (федеральным образовательным государственным стандартам), сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:    ru.freepik.com

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