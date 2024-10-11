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В СОУНБ состоялась региональная конференция, посвященная многообразию традиций народов Российской Федерации

11 октября 2024 17:40
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Спикеры подтвердили, что главное условие комфортного межэтнического взаимодействия - общие ценности, традиции и уважение, которые объединяют жителей нашего региона и соседних территорий.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась региональная конференция «Многообразие традиций народов Российской Федерации как культурно-историческое богатство региона». Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной национальной культурной автономии татар и Правительства Самарской области. Организатор - Самарская областная татарская национально-культурная автономия.

В работе конференции приняли участие: первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ, председатель Совета Федеральной национально - культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов; руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области Мария Купцова; председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов; председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», почётный строитель России Ростислав Хугаев, ветеран боевых действий Ринат Калимуллин, руководители национально-культурных объединений, эксперты, краеведы и историки Самарской области и республики Татарстан.

Участники конференции обсуждали вопросы профилактики возникновения межнациональных конфликтов, сохранения традиций народов России, развития и поддержания межнациональных и межкультурных связей, профилактики радикальных и экстремистских взглядов, а также вопросы реализации учебными заведениями межнациональных проектов и мероприятий.

Эксперты подчеркнули большую роль в профилактических мероприятиях, в укреплении межнационального единства и работе с молодежью Дома дружбы народов Самарской области. «Спасибо руководству губернии, что у нас есть свой Дом дружбы народов, где мы встречаемся. Это, действительно, такое объединяющее место, мы можем встречаться, с удовольствием общаемся друг с другом, поддерживаем», - подчеркнул председатель Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов.
Также участникам конференции рассказали об истории пряничных досок и печатных пряников у русского народа, о культуре татарского гостеприимства, об обрядах чувашей, традициях казахов и дагестанцев в Самарской области.

Спикеры подтвердили, что главное условие комфортного межэтнического взаимодействия - общие ценности, традиции и уважение, которые объединяют жителей нашего региона и соседних территорий.

«Страна наша многонациональная, много конфессий и, конечно, нам очень важно, чтобы мы жили в дружбе и согласии в мире - то, что ковалось столетиями! И наш Президент безусловно прав, когда неоднократно говорит, что наше многообразие и культуры, и традиции, и языка - это наше богатство», - говорит первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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