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Инициатором приглашения автора в Самару стал известный писатель, журналист, депутат ГД РФ Александр Хинштейн.
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В СОУНБ состоялась презентация серии книг «Удивительная Русь» с участием автора Жанны Андриевской

13 января 2023 15:47
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Инициатором приглашения автора в Самару стал известный писатель, журналист, депутат ГД РФ Александр Хинштейн.

Творческая встреча прошла в рамках проекта «Писатель в библиотеке» – актовый зал областной библиотеки был полон. Послушать Жанну Андриевскую – писателя, публициста, ученого, автора научных статей о национальной идентичности – собрались читатели и сотрудники библиотек губернии.

Серия книг Жанны Андриевской «Удивительная Русь» посвящена традициям, обычаям, быту русского народа. Книги занимают лидирующие позиции в книжных магазинах страны, а читательская аудитория писателя насчитывает свыше полумиллиона человек.

Инициатором приглашения автора в Самару стал известный писатель, журналист, депутат ГД РФ Александр Хинштейн.

Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области, в своем приветственном слове выразила надежду, что сотрудничество с писателем будет продолжено, ведь в губернии очень читающая публика и такие творческие встречи очень востребованы и полезны.

Жанна Викторовна рассказала участникам творческой встречи, что проект «Удивительная Русь» был задуман более трех лет назад, сегодня в печать вышло уже девять книг. Все книги – разные, они погружают читателя в самобытную русскую культуру. Это издание для семейного чтения, неслучайно в издательстве «Феникс» книги Жанны Андриевской выходят в серии «Хорошие книги». «Если мы хотим вновь стать самой читающей нацией, нам необходимо читать книги вместе с детьми», – убеждена автор.

 Самая любимая книга автора – «Легенды и мифы Древней Руси»: «Заходя в книжные магазины, видела большое количество книг, посвященных мифам других культур. В то же время читатели моего блога часто задавали мне вопросы о происхождении наших славянских мифических существ – русалок, водяных. Так родилась идея этой книги».

Автор поочередно рассказывала об истории создания каждой книги серии «Удивительная Русь». Прочитав их, можно узнать, почему в представлениях жителей южной части России ведьма – красивая девушка, а в представлениях Севера – сутулая и страшная старуха с кривым носом; какой части тела нет у домового (всё верно – пяток). Почему кикимора была лучшей подружкой хозяйки и действительно ли не любила мужчин. И как в XIX веке отмечали специальный праздник – кикимор-день.

Жанна Викторовна подчеркнула, что весь материал в ее произведениях опирается на научные исследования историков и этнографов, в конце каждой книги указан перечень источников.

Книги серии «Удивительная Русь» теперь можно будет почитать и в Самарской областной библиотеке, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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