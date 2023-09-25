В СОУНБ состоится премьера спектакля «Белая ночь» Самарского театра "Город"

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В субботу, 30 сентября в 18:00, Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Белая ночь».

Спектакль-событие: Москва, 1919.

В основе спектакля "Повесть о Сонечке" Марины Цветаевой и дневниковые записи её дочери Ариадны Эфрон.

Спектакль посвящается памяти Юрия Митрофановича Рощупкина — самарского краеведа, исследователя творчества Марины Цветаевой, основателя и бессменного руководителя туристической группы "Самарская Лука", человеку, который преданно любил Природу, Музыку и Слово.

Режиссёр - Елена Болотина.

В ролях: Надежда Атылина, Василиса Ионкина, Елена Болотина.

"Живая музыка" в исполнении музыкальной группы "БардХанг" (Татьяна Елецкая и Виктор Воронов).

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Возрастная категория: 12+ .

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека), сообщает пресс-служба Самарского театра «Город».

Фото: пресс-служба Самарского театра «Город».