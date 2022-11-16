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В СОУНБ состоится Всероссийская научная конференция «VII Гротовские чтения»

16 ноября 2022 22:36
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В 2022 году на конференции будет  представлено 22 региона РФ от Якутии до Крыма.

17 ноября с 9:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Всероссийская научная конференция «VII Гротовские чтения».

В первый день Всероссийской научной конференции «VII Гротовские чтения» состоится заседание секций: «История России XIX–XXI веков» и «История и современность в литературе». День 18 ноября будет отдан докладам в рамках секции «Книжная культура». Организаторы с удовольствием отмечают еще один рекорд: значительно повысился научный интерес коллег – библиотечных специалистов со всей страны  – к изучению своих фондов.

Научное собрание увековечивает имя одного из самых принципиальных и эффективных российских государственных деятелей, основателя Самарской областной библиотеки – Константина Карловича Грота.

«Гротовским чтениям» в 2022 году исполняется 14 лет. За это время конференция стала значимым мероприятием в научной и культурной жизни не только нашей губернии, но и России. Об этом свидетельствует рекордное расширение географии « Гротовских чтений». В 2022 году на конференции будет  представлено 22 региона РФ от Якутии до Крыма. Для сравнения, в минувшей конференции приняли участие исследователи только из 11 областей. В Самару приедут ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Оренбурга.

Оргкомитет «VII Гротовских чтений» возглавил директор СОУНБ Светлана Пряникова, а сопредседателями стали президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, кандидат педагогических наук Михаил Афанасьев и директор социально-гуманитарного института Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, доктор философских наук Александр Нестеров.

По сложившейся за годы работы конференции традиции, областная научная библиотека планирует издание сборника материалов «VII Гротовских чтений» с размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включением в РИНЦ. Вероятно, во многом качеством этого научного сборника мы обязаны росту интереса историков, литературоведов и библиотечных специалистов России к «Гротовским чтениям», а также хорошей репутации всероссийской конференции, которая выросла из небольшого регионального мероприятия.

Вход – свободный.

 

Фото:  минкульт СО

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