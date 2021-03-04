В СОУНБ состоится творческая встреча с последователями Альфреда фон Вакано

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11 марта в 12.00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) в рамках выставки «Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат»*, приуроченной к 140-летию создания Жигулевского пивоваренного завода, состоится творческая встреча с сотрудниками предприятия с богатой историей.

Экспозиция о величайшем предпринимателе рубежа XIX–XX веков является значимой частью масштабного просветительского проекта «Самарский край: события и люди», посвященного празднованию 170-летия Самарской губернии.

На встрече представители завода расскажут об истории его основания, о технологических процессах производства, о разработках новых сортов пива и линии безалкогольной продукции.

Жигулёвский пивоваренный завод был основан в 1881 году австрийским дворянином, принявшим российское подданство, Альфредом Филипповичем фон Вакано. Завод фон Вакано был образцовым предприятием с передовой по тем временам организацией труда и быта рабочих. Известный купец и производитель пива вместе с членами семьи брал на себя огромные социальные обязательства за сотрудников и их детей. Среди экспонатов выставки – фотографии, на которых можно увидеть, как великий самарский предприниматель благоустроил пространство вокруг драматического театра (сейчас там находится пушкинский сквер). Вакано открыл там бесплатную народную библиотеку и гимнастический зал. А в 1905 году во время русско-японской войны на территории городского Струковского сада купец построил приют для детей-сирот, потерявших отцов. Ребята учились в заводской школе, которую тоже создал меценат. Он, кстати, заботился и о жилье работников пивзавода. Фон Вакано был известным меценатом, он создал и реализовал много проектов, направленных на развитие инфраструктуры города и образования.

К 1914 году завод выпускал 3,5 миллиона вёдер пива в год. Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Продукция товарищества имела 15 медалей международных выставок.

В 1936 году наркомом пищевой промышленности Анастасом Микояном был организован конкурс на лучшие марки советского пива. На этой дегустации продукция куйбышевского пивзавода получила наивысшую балльную оценку. Приготовлен хмельной напиток был еще по рецепту фон Вакано и назывался «Венским». Но лучшее пиво Страны Советов не могло иметь столь вызывающе буржуазного имени и было переименовано в «Жигулевское». Эту марку рекомендовали к повсеместному производству в СССР.

Творческая встреча будет представлять интерес для школьников, учителей, студентов и преподавателей, а также для всех, кто неравнодушен к истории Самарской области.

*Выставка подготовлена совместно с Центральным государственным архивом Самарской области и АО «Жигулевское пиво», передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ