В СОУНБ состоится открытие историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В МИД России отметили, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. 
Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса
По итогам конференции эксперты определили лучшие работы.
«Будущее города – в профессионализме молодых»: в Самарской области состоялась областная научно-практическая конференция
Региональный центр компетенций Самарской области (РЦК) неоднократно был отмечен на форуме «Производительность труда» наградами.
Отраслевая экспертиза: в Казани представят лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»
С 5 по 10 апреля. В ночное время с 01.00 до 03.00.
В Самарской области временно полностью закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» около Зеленовки
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области привлечено к оплачиваемым работам более 2 тысяч осужденных, что составляет свыше 74% привлечения осужденных к оплачиваемому труду.
Начальник УФСИН СО Рамиз Алмазов принял участие в программе «Город С. Самарская среда с Яном Налимовым» телеканала Самара ГИС
По предварительным данным, 51-летний мужчина утонул в пруду на Старообрядческой улице. Сотрудники полиции извлекли тело и провели опознание.
Отца хоккеиста "Сочи" Мичкова нашли мертвым в пруду
Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.
Около 20 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Выставки - "Пространство памяти" Всеволода Рухмалева и "Мой современник" Вячеслава Герасимова.
В Самарском художественном музее откроются две выставки 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ состоится открытие историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь»

4 апреля 2023 15:33
123
К 200-летию со дня рождения писателя.

6 апреля 2023 года в 14:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится открытие историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь» к 200-летию со дня рождения писателя.

Стержневая идея экспозиции – связь творчества Островского и исторического контекста, как в период жизни драматурга, так и в последующее время. Александра Николаевича по праву считают отцом русского театра.

Большинство знает имя Александра Николаевича Островского в связи с пьесой «Гроза», которая всегда присутствовала в школьной программе, как и статья Николая Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Однако творческая деятельность русского классика намного шире и объемнее.

Творческая карьера Александра Островского длилась более 40 лет. Он скончался прямо за письменным столом. Врачи пришли к выводу, что драматург слишком истощил себя работой, сердце не выдержало перегрузок.

Выставка постарается наиболее полно представить многогранную личность великого драматурга. Одна из особенностей экспозиции – одновременное экспонирование дореволюционных, советских и современных российских изданий, как текстов пьес, так и научных литературоведческих и исторических исследований. Будут представлены исторические документы и современные публикации о купцах Москвы, Петербурга, Самары, Костромы, Вятки, мир которых Островский впервые открыл читающей и театральной публике в XIX веке. Оказалось, темы и проблемы деловых людей, влияние денег на взаимоотношения, то, какова роль в жизни «доходного места», вот уже более 150 лет будоражит воображение людей искусства и зрителей.

Ознакомиться с материалами выставки можно будет до 28 августа 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободный

12 +

Запись на экскурсии по телефону: 335-68-53

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
408
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
208
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
196
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
242
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
223
Весь список