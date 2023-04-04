В СОУНБ состоится открытие историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь»

123

6 апреля 2023 года в 14:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится открытие историко-документальной выставки «А.Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь» к 200-летию со дня рождения писателя.

Стержневая идея экспозиции – связь творчества Островского и исторического контекста, как в период жизни драматурга, так и в последующее время. Александра Николаевича по праву считают отцом русского театра.

Большинство знает имя Александра Николаевича Островского в связи с пьесой «Гроза», которая всегда присутствовала в школьной программе, как и статья Николая Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Однако творческая деятельность русского классика намного шире и объемнее.

Творческая карьера Александра Островского длилась более 40 лет. Он скончался прямо за письменным столом. Врачи пришли к выводу, что драматург слишком истощил себя работой, сердце не выдержало перегрузок.

Выставка постарается наиболее полно представить многогранную личность великого драматурга. Одна из особенностей экспозиции – одновременное экспонирование дореволюционных, советских и современных российских изданий, как текстов пьес, так и научных литературоведческих и исторических исследований. Будут представлены исторические документы и современные публикации о купцах Москвы, Петербурга, Самары, Костромы, Вятки, мир которых Островский впервые открыл читающей и театральной публике в XIX веке. Оказалось, темы и проблемы деловых людей, влияние денег на взаимоотношения, то, какова роль в жизни «доходного места», вот уже более 150 лет будоражит воображение людей искусства и зрителей.

Ознакомиться с материалами выставки можно будет до 28 августа 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободный

12 +

Запись на экскурсии по телефону: 335-68-53

Фото: пресс-служба СОУНБ