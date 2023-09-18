В СОУНБ состоится финал областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»

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24 сентября в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится финал областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».

Задача участника конкурса – быстро, в течение одной минуты (60 секунд), прочитать отрывок художественного произведения вслух. Победителями становятся те участники, которые прочитают наибольшее количество слов в отведённое время. Однако критериями определения победителя в финале, помимо скорости чтения, также станет тест на осмысленность и осознанность. После прочтения участники должны суметь объяснить, повторить, воспроизвести то, что только что прочитали.

Восьмой год подряд областная библиотека проводит конкурс книжного ГТО, чтобы привлечь как можно больше сторонников в мир осознанного чтения, а также опытным путем определить, насколько уровень скорости чтения в Самарской области соответствует нормативам по федеральным образовательным государственным стандартам.

Так, по данным стандартам нормы «Книжного ГТО» следующие:

5 класс: 100–110 слов.

6 класс: 110–120 слов.

7 класс: 120–130 слов.

8 класс: 140–150 слов.

9 класс: 160–170 слов.

10–11 класс: 170–210 слов.

Взрослые: 210–250 слов.

Высококвалифицированный чтец: 340 слов и более.

Конкурс проходит в несколько этапов, до финала дошли почти 100 человек. Однако теперь их ждут самые трудные задания.

Призовые места будут распределены в возрастных группах: 2–5 классы, 6–8 классы , 9–11 классы и взрослые. Список финалистов ищите в группе Центра чтения Центр Чтения (vk.com)

Однако попробовать свои силы в новой народной забаве – скорочтении – на финале областного конкурса книжное ГТО смогут все желающие. Приходите в Самарскую областную научную библиотеку 24 сентября с 12.00 до 14.00.

Фото: минкульт СО