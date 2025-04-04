В СОУНБ расскажут об информационном сопровождении изобретательской деятельности

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10 апреля в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить семинар «Информационные ресурсы для изобретательской деятельности». Самарцы смогут узнать, как учёные и изобретатели могут наиболее эффективно заниматься поиском и обработкой необходимой для исследований информации.

Деятельность изобретателя направлена на создание принципиально новых технических решений или улучшение существующих. Так или иначе перед каждым изобретателем стоит задача обращения к предшествующему опыту. Для этого необходимо, как правило, изучить огромный массив информации, ориентироваться в котором поможет знание информационных ресурсов, о которых расскажут спикеры семинара:

Надежда Сидорова-Моисеева, начальник отдела регионального развития Центра поддержки технологий и инноваций Федерального института промышленной собственности;

Сергей Аткишкин, ведущий инженер-конструктор НИИ «Экран»;

Алексей Александров, главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ.

Семинар организован центрами поддержки технологий и инноваций библиотеки и Самарского государственного технического университета при поддержке Федерального института промышленной собственности. Мероприятие состоится в рамках цикла семинаров по интеллектуальной собственности. О новых событиях научно-технической направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

10 апреля в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ