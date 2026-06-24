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Минпросвещения РФ открыло горячие линии из-за приостановки отдыха в Крыму

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Минпросвещения РФ открыло горячие линии из-за приостановки отдыха в Крыму

На фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым Министерство просвещения России 23 июня сообщило об организации работы горячих линий для родителей, пишут "Известия".

«В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Уточняется, что специалисты готовы оперативно отвечать на вопросы родителей и предоставлять актуальную информацию о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях.

В Минпросвещения России накануне сообщили, что в Крыму произошла плановая эвакуация детей из «Артека» к местам постоянного проживания. Семьям из-за прерванного отдыха предложат альтернативы. В ведомстве добавили, что заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен.

В этот же день руководитель региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому в Крыму до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях детского отдыха. Он подчеркнул, что меры вводятся для обеспечения общественной безопасности.

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