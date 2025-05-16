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В СОУНБ расскажут о производстве самолётов в запасной столице

16 мая 2025 16:58
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Посетители библиотеки смогут услышать рассказ о трудовом подвиге инженеров и рабочих запасной столицы.

21 мая в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на открытую лекцию «Здесь тыл был фронтом» о вкладе куйбышевского завода № 35 (завод «Авиаагрегат») в отечественное самолётостроение в годы Великой Отечественной войны.

Посетители библиотеки смогут услышать рассказ о трудовом подвиге инженеров и рабочих запасной столицы.

В роли лектора выступит Геннадий Алексеевич Кулаков – доктор технических наук, профессор, почётный машиностроитель, почётный авиастроитель, президент самарского отделения межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества имени В.В. Бойцова». Геннадий Алексеевич поделится со слушателями историей завода № 35, ныне известного как «Авиаагрегат». В годы войны на этом предприятии выпускались винты для бомбардировщиков Ил-4, пилоты которых участвовали в самых первых авианалётах на Берлин. А в каких условиях приходилось трудиться специалистам недавно эвакуированного завода? Какую продукцию гражданского назначения производило предприятие? Об этом и многом другом узнаем на лекции!

Просветительская встреча пройдёт в рамках комплексной выставки документов 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Оружие Победы». О новых событиях краеведческой и научно-технической направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

21 мая в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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