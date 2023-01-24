В СОУНБ расскажут о методах оздоровления зрения при помощи упражнений

88

27 января в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина,14а, 2 этаж) состоится лекция «Методы оздоровления зрения, лечение близорукости при помощи упражнений».

Спикер: Александр Владимирович Бурчаков, кандидат химических наук, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Самарского государственного технического университета.

Работа за компьютером, чтение мелкого шрифта, физические и эмоциональные нагрузки… Кажется, весь образ жизни современного человека способствует возникновению проблем со зрением.

На лекции будут рассмотрены методы восстановления и улучшения зрения, лечение глазных болезней, в частности, близорукости, с помощью специальных упражнений и гимнастик для глаз.

Во время беседы спикер предложит несколько стратегий по восстановлению зрения. Александр Бурчаков протестировал одну из методик на себе и готов представить слушателям отчет по результатам восстановления зрения при близорукости, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ