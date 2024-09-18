В СОУНБ пройдёт встреча с психологами, посвящённая отношениям детей и родителей

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19 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится просветительская встреча «На все четыре стороны, или Сказ про сепарацию». Она будет посвящена взаимоотношениям детей и родителей.

Ведущие встречи Леонид Кроп и Оксана Фролова расскажут о том, как проходит сепарация от родителей – процесс становления детей и подростков в качестве независимых и самостоятельных людей.

Как известно, процесс сепарации начинается с самого раннего возраста, растягиваясь затем на долгие годы. На этом пути дети и их родители должны преодолеть множество препятствий. С одной стороны, детям необходимо научиться заботиться о себе самостоятельно и начать принимать ответственность за свои действия. С другой стороны, родителям требуется уметь «отпустить» своих чад и перестать их контролировать тогда, когда в этом отпадает необходимость.

К сожалению, далеко не всегда сепарация осуществляется корректно. Зачастую она может сопровождаться психологическими травмами, разрывом эмоционального контакта и возникновением недоверия между членами семьи.

Хотите узнать, как добиться лучшего взаимопонимания в вашей семье и воспитать в подрастающем поколении тягу к самостоятельности? Тогда приходите в библиотеку!

Предстоящая лекция «На все четыре стороны, или Сказ про сепарацию» пройдёт в рамках психологического проекта «Компас жизни», который проводится в партнёрстве с клиникой психотерапии «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе С амарской областной научной библиотеки « ВКонтакте » . Подписывайтесь и следите за новостями!

19 августа в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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