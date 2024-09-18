В СОУНБ пройдёт встреча с психологами, посвящённая отношениям детей и родителей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре
самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках национального проекта «Производительность труда»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами.
Туристы назвали Самару космической столицей России
Туристы назвали Самару космической столицей России
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Ранее судимого жителя Самарской области обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарская область присоединилась ко Всероссийской ярмарке
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Самарцы перестают ставить фото семьи на рабочий стол
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.29
EUR 101.51
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ пройдёт встреча с психологами, посвящённая отношениям детей и родителей

18 сентября 2024 11:15
152
В СОУНБ пройдёт встреча с психологами, посвящённая отношениям детей и родителей

19 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится просветительская встреча «На все четыре стороны, или Сказ про сепарацию». Она будет посвящена взаимоотношениям детей и родителей.

Ведущие встречи Леонид Кроп и Оксана Фролова расскажут о том, как проходит сепарация от родителей – процесс становления детей и подростков в качестве независимых и самостоятельных людей.

Как известно, процесс сепарации начинается с самого раннего возраста, растягиваясь затем на долгие годы. На этом пути дети и их родители должны преодолеть множество препятствий. С одной стороны, детям необходимо научиться заботиться о себе самостоятельно и начать принимать ответственность за свои действия. С другой стороны, родителям требуется уметь «отпустить» своих чад и перестать их контролировать тогда, когда в этом отпадает необходимость.

К сожалению, далеко не всегда сепарация осуществляется корректно. Зачастую она может сопровождаться психологическими травмами, разрывом эмоционального контакта и возникновением недоверия между членами семьи.

Хотите узнать, как добиться лучшего взаимопонимания в вашей семье и воспитать в подрастающем поколении тягу к самостоятельности? Тогда приходите в библиотеку!

Предстоящая лекция «На все четыре стороны, или Сказ про сепарацию» пройдёт в рамках психологического проекта «Компас жизни», который проводится в партнёрстве с клиникой психотерапии «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

19 августа в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
133
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
164
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
499
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
473
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
392
Весь список