В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути

8 октября в 11:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей на открытую просветительскую встречу «Путешествие на край света: НЕурок географии», приуроченную к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути (СМП). Лекция пройдёт при участии самарского отделения Российского географического общества в рамках проекта РГО «НЕурок географии».

В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. За долгие годы путешествий Артур Владимирович побывал в экспедиции по поиску снежного человека на Памире, проехал более 700 километров на собачьих упряжках и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе. Всего на счету путешественника более 15 сложных маршрутов по разным уголкам планеты. Кроме того, свыше 50 лет своей жизни он увлекается фото- и видеосъёмкой, поэтому иллюстративных материалов, связанных с его поездками, теперь хватает на целый передвижной музей.

В программе «НЕурока географии» – рассказ почётного гостя библиотеки об экспедициях в Арктике, Антарктиде, по Чукотке, на Аляске, Памире и в других местах, а также показ фильма о покорении Северного Полюса на собачьих упряжках. Участники встречи также смогут увидеть артефакты, собранные в арктических экспедициях, а также услышать исполнение песен отечественных бардов, воспевавших красоты природы и дух авантюризма.

Отправной точкой освоения Севморпути – кратчайшего логистического маршрута между Европой и Азией – считается замечание русского дипломата Дмитрия Герасимова, который ещё в 1525 году предполагал возможность практического использования Северо-Восточного прохода, опираясь на результаты плаваний поморов с XIII века. Сейчас в России активно реализуется план развития СМП до 2035 года, а основными пользователями пути ныне являются Красноярский край, Якутия, Чукотка, ряд крупных ресурсодобывающих компаний. Помимо обслуживания добычи полезных ископаемых, по Северному морскому пути также идёт Северный завоз для 20 млн человек на Крайнем Севере.

8 октября (среда) в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

