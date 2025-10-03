Я нашел ошибку
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути
Работе подразделения дана положительная оценка.
«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти
Так, в Жигулёвске на территории нацпарка «Самарская лука» облагородили пруд и привели в порядок зеленые насаждения.
Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия»
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.
5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути

3 октября 2025 17:36
102
В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.

8 октября в 11:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей на открытую просветительскую встречу «Путешествие на край света: НЕурок географии», приуроченную к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути (СМП). Лекция пройдёт при участии самарского отделения Российского географического общества в рамках проекта РГО «НЕурок географии».

В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. За долгие годы путешествий Артур Владимирович побывал в экспедиции по поиску снежного человека на Памире, проехал более 700 километров на собачьих упряжках и установил флаг Самарской области на Северном Полюсе. Всего на счету путешественника более 15 сложных маршрутов по разным уголкам планеты. Кроме того, свыше 50 лет своей жизни он увлекается фото- и видеосъёмкой, поэтому иллюстративных материалов, связанных с его поездками, теперь хватает на целый передвижной музей.

В программе «НЕурока географии» – рассказ почётного гостя библиотеки об экспедициях в Арктике, Антарктиде, по Чукотке, на Аляске, Памире и в других местах, а также показ фильма о покорении Северного Полюса на собачьих упряжках. Участники встречи также смогут увидеть артефакты, собранные в арктических экспедициях, а также услышать исполнение песен отечественных бардов, воспевавших красоты природы и дух авантюризма.

Отправной точкой освоения Севморпути – кратчайшего логистического маршрута между Европой и Азией – считается замечание русского дипломата Дмитрия Герасимова, который ещё в 1525 году предполагал возможность практического использования Северо-Восточного прохода, опираясь на результаты плаваний поморов с XIII века. Сейчас в России активно реализуется план развития СМП до 2035 года, а основными пользователями пути ныне являются Красноярский край, Якутия, Чукотка, ряд крупных ресурсодобывающих компаний. Помимо обслуживания добычи полезных ископаемых, по Северному морскому пути также идёт Северный завоз для 20 млн человек на Крайнем Севере.

8 октября (среда) в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

