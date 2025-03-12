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В СОУНБ пройдет открытие книжно-иллюстративной выставки "За страну советсткую..."

12 марта 2025 10:40
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СОУНБ: открытие книжно-иллюстративной выставки "За страну советсткую..."

19 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке начнёт свою работу книжно-иллюстративный выставочный проект по материалам агитации и пропаганды 1941–1945 годов «За страну советскую бей зверьё немецкое!». Жители города смогут увидеть подлинные плакаты серии «Окна ТАСС», а также другие книжные и иллюстративные материалы военных лет.

Экспозиция призвана рассказать о ратном и трудовом подвиге советского народа, обратившись к образцам наглядной агитации и книгам того времени. Посетители выставки также смогут узнать, как бойцы Красной армии проводили свой интеллектуальный досуг.

Содержание выставки условно можно поделить тематически. Это, во-первых, плакаты «Окон ТАСС», которые в годы войны вывешивались в витринах магазинов на улице Куйбышева, в окнах Дворца культуры им. Куйбышева. Эти плакаты рисовали местные мастера по трафаретам, составленным Кукрыниксами и другими известными художниками. Тексты для них писали Самуил Маршак, Константин Симонов, Демьян Бедный и многие другие крупные литераторы. Любопытно, что сами сотрудники «Окон ТАСС» также успели поработать в Куйбышеве, куда они попали после эвакуации ряда правительственных учреждений из Москвы.

Кроме того, в экспозиции найдётся место и типографским плакатам, выпущенным издательством «Искусство» и Куйбышевским областным издательством. Как и «Окна ТАСС», эти иллюстративные материалы также являлись средствами агитации и пропаганды: они призывали к сопротивлению нацистским оккупантам и мести за совершённые ими зверства. Ещё один раздел выставки – это книги и брошюры, изданные в 1941–1945 годах, и в том числе – в самой «запасной столице». Они отличаются своим малым форматом, использованием мягких обложек и дешёвой бумаги: такое скромное оформление было связано как с ограничениями военного времени, так и с стремлением к удобству для читателей, которые легко могли носить их в кармане военной формы. Представленная литература разнообразна: это и книги на общественно-политические темы, и художественная литература, и наставления по маскировке и ориентированию на местности, и исторические сочинения.

Экспонаты выставки многие десятилетия бережно хранились в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки, а ныне вновь демонстрируются широкой общественности после тщательного отбора сотрудниками отдела редких книг библиотеки, которые стремятся показать самые красочные и яркие материалы, которые лучше всего отражают дух того страшного времени.

Выставочный проект приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. Посетить экспозицию можно будет до 25 мая 2025 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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