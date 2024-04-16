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В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
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В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»

16 апреля 2024 11:22
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В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»

18 апреля в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии». Лектор – кандидат технических наук, доцент Высшей биотехнологической школы Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Наталья Александровна Киселёва – расскажет о том, как продукты биотехнологий помогают находить более экологичные и экономически выгодные решения в производстве косметических препаратов. Мероприятие пройдёт в преддверии празднования 110-летия СамГТУ.

Многие косметические и парфюмерные компании сейчас активно ищут новые, безопасные и быстрые в получении способы борьбы с изменениями кожи: её обесцвечиванием, появлением на ней акне, симптомов прогрессирующего старения или даже различных заболеваний. Рынок предлагает учёным огромное поле для исследований и тестирования самых разных веществ.

До сих пор в косметической и парфюмерной промышленности широко используются натуральные ароматизаторы. Однако их получение из растений – долгий и дорогостоящий процесс. Вместе с тем перспективной альтернативой сбору природных ресурсов является использование микроорганизмов для производства натуральных соединений, обнаруженных в растениях. Кроме того, ароматизаторы могут производиться путём химического синтеза или преобразования натуральных субстратов, т.е. соединений, идентичных натуральным или с ароматом, близким к естественному (например, ванилин).

Интерес к косметическому сырью, полученному с помощью биотехнологий, неуклонно растёт. Очевидно то, что всё шире биотехнологии будут применяться не только в косметологии, парфюмерии, фармакологии или медицине, но и вообще во всех сферах производства. Как это сможет повлиять на жизнь простых людей? Об этом расскажет Наталья Киселёва в своей лекции. Запись выступления будет доступна в сообществе СОУНБ в социальной сети «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за обновлениями!

18 апреля в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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