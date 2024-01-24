Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" – "Гостивар" (С. Македония) – 2:1.
В первом контрольном матче тренировочного сбора "Крылья Советов" обыграли "Гостивар"
Самарский КВН, патриотический проект «Внутри Истории» и викторина об истории Самарской области.
На выставке «Россия» стартовала неделя молодежной политики, науки и образования Самарской области
В учебном заведении планируют обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов.
Международную академию шаманизма планируют открыть в Туве в 2024 году
Громкая премьера прошла 29 ноября 2023 года в рамках фестиваля самарского авторского кино «Сделано здесь».
В Самаре состоится дополнительный показ туристического фильма «Путь реки»
На предстоящий концерт приглашаются все поклонники творческого наследия звезды советской сцены!
В СОУНБ пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Куйбышевская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме.
КбшЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 20,9 млрд рублей в 2023 году
В Самаре ночью -12, -14°С, днем -7, -9°С.
25 января в Самарской области небольшой снег, до -12°С
Это позволит дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 76 осужденных.
В ИК-26 УФСИН СО поступило швейное оборудование
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.92
-0.05
EUR 95.83
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

24 января 2024 17:26
149
На предстоящий концерт приглашаются все поклонники творческого наследия звезды советской сцены!

25 января в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдет концерт памяти советского поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Семёновича Высоцкого.

Уже ставшее традиционным для библиотеки мероприятие, приуроченное ко дню рождения знаменитого барда, проводится в стенах учреждения ежегодно благодаря деятельному участию Михаила Трифонова, бессменного руководителя регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре».

На предстоящий концерт приглашаются все поклонники творческого наследия звезды советской сцены! С исполнительской программой в «Новом пространстве» их будут ждать как уже давно известные самарской публике интерпретаторы произведений Владимира Семеновича, так и те, кто лишь недавно начал делать первые шаги на этом пути. 

Предварительная регистрация на мероприятие не предусмотрена, однако посетителей просим иметь в виду, что количество мест будет ограничено разумной целесообразностью.

25 января в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

6+

 

Фото:    пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
432
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
313
В Самарской области отменено прекращение движения для всех транспортных средств
24 января 2024  10:55
В Самарской области отменено прекращение движения для всех транспортных средств
275
В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам
24 января 2024  10:07
В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам
274
Региональное медиасообщество с самого первого дня проведения СВО включилось в работу по поддержке армии и родственников героев-защитников.
23 января 2024  20:59
В Самарской области подвели итоги журналистского конкурса
655
Весь список