В СОУНБ пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого

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25 января в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдет концерт памяти советского поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Семёновича Высоцкого.

Уже ставшее традиционным для библиотеки мероприятие, приуроченное ко дню рождения знаменитого барда, проводится в стенах учреждения ежегодно благодаря деятельному участию Михаила Трифонова, бессменного руководителя регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре».

На предстоящий концерт приглашаются все поклонники творческого наследия звезды советской сцены! С исполнительской программой в «Новом пространстве» их будут ждать как уже давно известные самарской публике интерпретаторы произведений Владимира Семеновича, так и те, кто лишь недавно начал делать первые шаги на этом пути.

Предварительная регистрация на мероприятие не предусмотрена, однако посетителей просим иметь в виду, что количество мест будет ограничено разумной целесообразностью.

25 января в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: пресс-служба СОУНБ