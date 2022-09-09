В СОУНБ покажут вышивку Нины Белявской, выполненную в старинных русских традициях

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15 сентября, в 16:00, в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с Народным мастером России Ниной Белявской. Посетители и читатели смогут посетить торжественное открытие юбилейной выставки филейно-гипюрной вышивки «Самарские узоры».

Филейно-гипюрная вышивка - совершенно особый вид искусства рукоделия, но некоторые элементы этой вышивки вполне можно использовать для изделий, связанных в технике филейного вязания. Интересно, что с глубокой старины известна подобная техника. Люди в промысловых целях плели сети из грубого материала. Со временем работы по плетению совершенствовались, так началась вышивка по сетке или филейно-гипюрная работа. Слово «филе» имеет французское происхождение и означает сеть, сплетенную узелком. У многих жите6лей России сохранились от бабушек и прабабушек прекрасные салфетки, выполненные в этой технике и напоминающие зимние узоры на стеклах.

Нина Ивановна Белявская бережно хранит все секреты этого удивительного мастерства, а также, будучи настоящим художником, вносит огромное авторское мастерство в каждое свое творение. Наша гостья является ученицей и последователем основательницы филейно-гипюрной вышивки в городе Самаре Надежды Тазовой. Легендарная мастерица приобрела навыки плетения кружев по наследству от матери, которая когда-то обучалась в монастыре Бузулукского уезда Самарской губернии. Бытует такая легенда, что еще Петр Первый приглашал голландских вышивальщиц для обучения рукоделию русских девушек в монастырях. Так филейно-гипюрная работа попала в наш регион.

На творческой встрече Нина Ивановна поделится своими секретами в овладении этой неповторимой техники кружевоплетения, а также продемонстрирует свои изделия. Это не только кружевные скатерти, платки, декоративные полотенца, но и дамские туалеты, полностью выполненные с использованием уникальной техники мастерицы.

17 и 24 сентября в 16.00 в многофункциональном зале нашей библиотеки (2 этаж) для всех желающих Нина Ивановна проведет мастер-классы по технике филейно-гипюрной вышивки.

Выставка изделий «Самарские узоры» по филейно-гипюрной вышивке от Народного мастера России Нины Ивановны Белявской будет экспонироваться в отделе искусств с 15 сентября по 08 октября, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ