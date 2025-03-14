В СОУНБ открылась книжная выставка к годовщине воссоединения Крыма с Россией

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке начала свою работу историко-документальная выставка «КРЫМ.ru. Три обороны Севастополя». Среди материалов экспозиции можно найти многочисленные печатные издания, посвящённые истории города-героя от античности до наших дней.

Эпоха Древней Руси и принятия христианства, вхождение Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, основание Черноморского флота, события Гражданской и Великой Отечественной войн. Поистине, Крым оставил необыкновенно яркий след в русской культуре, став основой для множества произведений литературы, живописи, архитектуры, а также местом для открытий в науке. В Крыму разворачивается сюжет «Севастопольских рассказов» Льва Толстого; именно здесь был возведён величественный Ливадийский дворец; на берегах полуострова зародилась российская археология. Особое место Таврида занимает в военной истории России: её главный портовый город – Севастополь – пережил две героические осады, заслуженно став городом славы русских моряков. На его же улицах развернулись первые события Русской весны 2014 года, которые стали прологом к воссоединению Крыма и Донбасса с Россией.

Выставка «КРЫМ.ru. Три обороны Севастополя» условно поделена на несколько тематических разделов. Во-первых, здесь нужно выделить литературу, посвящённую Крымской и Великой Отечественной войне, а также «Русской весне». Кроме того, в экспозиции представлены книги об истории города начиная с периода античности и до вхождения Крыма в состав Российской империи и основания Севастополя в качестве главной базы Черноморского флота России.

Особенностью выставки является широкий спектр изданий. Это дореволюционные книги, посвященные истории и археологии Крыма и событиям Крымской войны, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны и свидетельства очевидцев, исследования аналитиков о событиях 2014 года.

Историко-документальная выставка «КРЫМ.ru. Три обороны Севастополя» приурочена к 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и Году защитника Отечества в России. Попасть на экспозицию можно будет до 3 июня 2025 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, кафедра выдачи литературы отдела читальных залов (2 этаж).

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