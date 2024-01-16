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В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
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В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»

16 января 2024 16:08
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Это латинское словосочетание можно перевести как «вид изображения» или «взгляд на образ».

17 января в 18:00 взорам посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) предстанут произведения мастеров современного абстрактного искусства Андрея «ЧЖНС» и Дениса «Вертиго».

«Aspectus imaginis» – таким загадочным названием решили окрестить грядущую экспозицию живописи и графики сами художники. Это латинское словосочетание можно перевести как «вид изображения» или «взгляд на образ». Иными словами, речь идет о простой, на первый взгляд, идее: произведения искусства являются тем, что в них видит сам зритель, они выступают как отражение сознания смотрящего, его жизненного опыта, способностей к художественному познанию и образному мышлению. Вопрос заключается лишь в том, как глубоко может простираться глубина кроличьей норы человеческого воображения? И готов ли каждый отдельно взятый человек выходить за рамки своих привычных представлений и смотреть на вещи под новым, неожиданным для самого себя углом?

Андрей «ЧЖНС» и Денис «Вертиго» являются видными представителями самарского стрит-арта. Их работы можно найти на улицах города в самых непредсказуемых, хотя и удивительно подходящих для этого местах: обладатели несомненного таланта, оба они имеют удивительное умение органично встраивать свои творения в урбанистический контекст. Однако сейчас герои выставки решили поделиться своими творениями, вдохновленными очертаниями самарских пространств, представив их уже в стенах областной библиотеки.

Если вы цените и любите абстрактное искусство, если вы готовы удивляться и слышать эхо улиц – торопитесь попасть на выставку, ведь она задержится в библиотеке совсем недолго – до 31 января 2024 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

17 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (холл 2 этажа).

Вход свободный!  6+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

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