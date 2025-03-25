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В СОУНБ откроется персональная выставка нашего земляка художника Андрея Курочкина

25 марта 2025 15:04
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На предстоящей выставке будут представлены семьдесят пять работ Андрея Курочкина разных лет.

28 марта в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие выставки живописца, члена Самарского отделения Союза художников России Андрея Курочкина. «Сквозная лирика» – под таким названием пройдёт экспозиция.

Андрей Курочкин – наш земляк, который ещё с юных лет перебрался жить в Тольятти, а затем и в Самару, где в 1995 году окончил художественное училище им. Петрова-Водкина по классу Евгения Березина. Но сразу же после этого посвятить всего себя занятию «чистым» искусством живописцу не довелось: он перешёл работать в сферу наружной рекламы, а затем сменил ещё несколько направлений занятости. Долгие годы художник был вынужден рисовать «в стол» – но всё же наконец смог получить возможность явить широкой публике свои творения, которых у него накопилось немало. Его работы не так давно можно было увидеть на разных арт-площадках Самары. «Сквозная лирика», однако, станет самой крупной экспозицией картин живописца.

На предстоящей выставке будут представлены семьдесят пять работ Андрея Курочкина разных лет. Городские пейзажи и натюрморты, истории из Ветхого Завета, виды тесных улочек Венеции и рабочих окраин Самары, картины, прославляющие красоту женского тела – в «Новом пространстве» найдётся место для самых разнообразных проявлений творческой мысли художника. Его картины отличаются монохромностью цветовой гаммы, размытостью контуров – так, как будто запечатлённые образы растворены во времени и пространстве. «Моя задача – не передать внешнее сходство, а создать образ, отражающий внутренний мир человека», – сообщает о себе художник в одном из интервью.

«Лирических героев самарского художника Андрея Курочкина объединяет одна черта: они все пытаются постичь какую-то тайну, один – судьбы, другой – коварства, третий – мировой гармонии, четвёртый – светлой печали... Кто-то из них – задумчивый ребёнок, кто-то – старый мудрец, кто-то – случайный прохожий, и все они смотрят в мир сквозь воображение художника, словно Алиса сквозь зеркало, пытаясь постичь тайны, каждый – свою. Поэтому выставка живописи Андрея Курочкина в “Новом пространстве” и получила название “Сквозная лирика”», – так говорят о грядущей экспозиции в самой галерее.

Открытие выставки живописи «Сквозная лирика» Андрея Курочкина обещает стать ярким событием культурной жизни Самары этой весны. Вечер открытия будет сопровождаться особой культурной программой: так, уже известно, что в «Новом пространстве» выступит тольяттинский гитарист-виртуоз Эйнар Аглетдинов. Не пропустите!

28 марта в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный! 0+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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