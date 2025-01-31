В СОУНБ художник-анималист Ян Фридман представит свои работы

138

6 февраля в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки начнёт свою работу персональная выставка художника Яна Фридмана. Экспозиция пройдёт под названием «Лай-Вой».

Ян Фридман – тольяттинский живописец, член Творческого союза художников России, участник многих коллективных и персональных выставок. Мастер чаще всего творит в жанре анимализма, исследуя родственные связи между природой животных и людей. Он также является приверженцем сложной и довольно оригинальной техники аэрографии, позволяющей добиваться почти что фотографической точности изображения. «В своих работах я придерживаюсь предметности. Чаще всего рассматриваю персонажей и предметы через призму юмора и иронии», – так сам Ян Фридман говорит о своём творчестве.

В роли куратора предстоящей экспозиции выступает руководитель отдела искусств Тольяттинской городской библиотеки при Культурном Центре «Автоград» Ксения Мыгыева. Она предлагает посетителям выставки задаться вопросом: достоин ли человек называть себя настоящим царём природы? «Знакомый нам homo sapiens ошибочно решил, что земной шар подчинён ему, – считает она. – Именно поэтому художник Ян Фридман рассматривает проблему господства человека на нашей общей планете через призму юмора, знакомые образы, яркие сочетания цветов и разнообразие выразительных техник».

Открытие выставки «Лай-Вой» в областной научной библиотеке пройдёт при участии музыкального коллектива во главе с тольяттинским гитаристом Эйнаром Аглетдиновым. Экспозиция будет доступна для посещения менее одного месяца – до 2 марта. Торопитесь увидеть!

6 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный! 0+

Фото: пресс-служба СОУНБ