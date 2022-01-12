В Сочи пройдет международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2022»

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С 12 по 23 января 2022 г. в г. Сочи пройдет ХХXIII международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2022».

В этом году Самарскую область на фестивале будут представлять оргкомитет Движения «Самарский КВН», а также 14 команд КВН:

«Сборная Октябрьского края» – Самарский государственный технический университет;

«Проект 63» – ООО «СамараНИПИнефть»;

«Иронька» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Ниче такие СамГУПС» – Самарский государственный университет путей сообщения»;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«За углом» – Самарский университет управления «МИР»;

«Профком» – Самарский государственный технический университет;

«Сборная спортфака СГСПУ» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«2х2» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Оля как всегда» – Самарский университет управления «МИР»;

«Клевер» – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения;

«Зачем?» – г. Тольятти;

«Команда КВН» – Самарский государственный технический университет;

«Хищники» - Самарский государственный Экономический университет.

Ежегодно на фестиваль съезжаются более 500 команд со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Данный фестиваль является отправной точкой сезона игр КВН. Каждая команда представляет свое конкурсное выступление, на основе которого получает право участвовать в играх лиг разного статуса, от учебных до телевизионных. Помимо конкурсной программы на фестивале проходят различные мастер-классы и обучающие семинары.

Фото: правительство СО