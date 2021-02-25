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В Сочи появятся первые в России правила поведения на горнолыжных курортах

25 февраля 2021 18:39
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Для создания свода правил поведения на горнолыжных курортах уже собрали рабочую группу.

Для создания свода правил поведения на горнолыжных курортах уже собрали рабочую группу.

Разработкой правил займутся руководители и представители юридических служб трех горнолыжных курортов Сочи, специалисты администрации города, депутаты горсобрания, а также представители профессионального сообщества фрирайдеров.

Подготовить документ планируют в марте, затем будут внесены изменения в региональный административный кодекс. Закрепят степень ответственности и меру наказания для тех, кто катается вне трасс и провоцирует сход лавин, а также для пьяных лыжников.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, в России сейчас отсутствуют федеральные нормативные документы, которые бы регламентировали правила поведения на горнолыжных курортах. В индустрии действуют только внутренние регламенты курортов, которые носят рекомендательный характер.

Новые правила позволят контролировать деятельность так называемых черных инструкторов, которые обучают туристов без соответствующих лицензий, сообщает Типичный Сочи со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

 

Фото:   Типичный Сочи

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Комментарии

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