В СО пройдет межрегиональная конференция «Исторический путь развития Самарской губернии: единство в многообразии»

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C 26 по 28 мая в Самарской области пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Исторический путь развития Самарской губернии: единство в многообразии». Событие является частью праздничных мероприятий, приуроченных к 170-летнему юбилею Самарской губернии и Самарской епархии, отмечаемому в 2021 году.

26 мая трехдневная научно-просветительская конференция откроется пленарным заседанием в Софийском соборе. На заседании прозвучат выступления Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия «Россия – преемница и хранительница православной цивилизации», архимандрита Вениамина (Лабутина), заведующего межвузовской кафедрой теологии и истории религий Самарской епархии «Национальная идея России в контексте диалога цивилизаций», протоиерея Димитрия Лескина, ректора Поволжского православного института, доктора философских наук, члена Общественной палаты РФ «О пассионарном характере русского народа», Егора Холмогорова, обозревателя телеканала «Царьград», политического деятеля, публициста «Основные категории понимания русской цивилизации», протоиерея Максима Кокарева, ректора Самарской духовной семинарии, кандидата теологии «Особенности культурно-исторического развития Самарской губернии». Завершит выступления концерт Детского сводного хора «Благо» и губернского мужского хора «София».

Помимо пленарного заседания в рамках конференции запланировано более 10 круглых столов и секций, которые пройдут 27 и 28 мая на площадках ведущих вузов Самарской области. Формат круглых столов будет совмещать очный и заочный формат участия, возможный благодаря использованию дистанционных технологий. Это даст возможность подключения к работе конференций вузам из других регионов и позволит мероприятию стать открытой площадкой междисциплинарного сотрудничества.

В содержательном плане конференция ставит перед собой задачу рассмотреть исторический путь Самарской губернии и уникальный опыт совместной работы светской власти, Русской православной церкви и общества нашего региона. А в широком смысле предполагается осмысление места России в контексте диалога цивилизаций. Именно поэтому конференция в первую очередь ориентирована на студенческую аудиторию, которой в дальнейшем предстоит определять направление развития нашей страны.

Фото из открытых источников