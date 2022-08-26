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В СО подошла к концу заключительная смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»

26 августа 2022 16:39
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В этом году Самарская область принимала лагерь впервые.

Вот и подошла к концу четвертая заключительная смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев». В этом году Самарская область принимала лагерь впервые, получив такое право по итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры России. Базой Лагеря стал молодежный центр «Лесная сказка». Одним из координаторов патриотического проекта выступил Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области в лице его представителя Анастасии Ходоревой.

В лагерных сменах ребята из разных уголков страны проходили обучение по четырем направлениям: «Хранители истории» (бойцы школьных поисковых отрядов, активисты краеведческих экспедиций), «Медиа Победы» (юные корреспонденты телестудий, молодые блогеры, фотографы и активисты школьных газеты и пресс-центров), «Защитники» (воспитанники военно-патриотических объединений и клубов, юнармейцы), «Волонтеры Победы» (добровольцы школьных волонтерских отрядов и объединений Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»).

Инициатором ряда мероприятий правоохранительной тематики выступила представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Анастасия Ходорева. Общественница организовала яркие и запоминающиеся встречи ребят с сотрудниками самарского гарнизона полиции в рамках всероссийских акций «Каникулы с Общественным советом» и «Зарядка со стражем порядка». Участники лагерной смены познакомились с различными службами полиции, пообщались со стражами порядка в теплой неформальной обстановке и узнали много нового и интересного о деятельности правоохранительных органов.

«Спасибо сотрудникам полиции за внимание к нашим детям. Ребята, которые были у нас еще в июне и июле, до сих пор очень тепло вспоминают дни общения с полицейскими. Помнят умных служебных собак, интересные рассказы криминалистов о методах сбора улик с места происшествия и проведении сложнейших экспертиз, боевые приемы от бойцов спецподразделения «Гром», знакомство с деятельностью ГИБДД и кадрового аппарата. Многие ребята говорят, что уже приняли решение в будущем пойти на службу в полицию», - прокомментировала обобщенные результаты мероприятий с правоохранителями Анастасия Ходорева, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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