В словарь Института русского языка внесли три новых слова

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В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос". Научный сотрудник института и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов пояснил РИА Новости, что работа по обновлению перечня слов идет непрерывно.

"Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", — сказал собеседник агентства.

Ученый отметил, разработчики "Академоса" следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.

Пахомов подчеркнул, что слово "почтомат" употребляют давно, и то, что его не было в словаре до сих пор — "очевидно, что это не очень хорошо, и здорово, что оно появилось".

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