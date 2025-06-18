В следственном изоляторе №4 провели антинаркотический тренинг с несовершеннолетними

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Психологами следственного изолятора №4 была организована акция «Мы против наркотиков», направленная на работу с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, находящимися в учреждении.

В рамках акции для подростков были организованы трансляции тематических художественных и документальных фильмов, демонстрирующих разрушительное влияние наркотиков на жизнь человека.

По итогам акции ребята создали коллективный плакат в технике арттерапии, где отразили свои мысли, жизненные планы и отношение к наркотикам. Все участники отметили негативное воздействие зависимости на личность и выразили стремление строить своё будущее без наркотиков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области