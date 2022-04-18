В Сквере им. Ф.М. Сафонова в Самаре пройдёт акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

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20 апреля в 11:00 в Сквере им. Ф.М. Сафонова (пересечение ул. Красноармейская и ул. Арцыбушевская) пройдёт акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест.

С 15 по 24 апреля в России проходит акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», в рамках которой проводятся субботники на территории объектов культурного наследия страны. Мероприятия приурочены к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Акция проводится совместно с движением «Волонтеры культуры».

Уже 20 апреля в Сквере им. Ф.М. Сафонова состоится встреча Волонтёров культуры Самарского Дома молодёжи и студентов Самарского Государственного института культуры, чтобы провести уборку на территории памятника революционного деятеля Василия Арцыбушева и памятника Самарским подвижникам православной веры митрополиту Мануилу и митрополиту Иоанну.

Основной целью акции является забота о культурном наследии России, вовлечение социально активной молодежи в мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика городского округа Самара. Также, акция способствует популяризации волонтерского движения среди молодёжи, знакомству с отечественной историей и ее достоянием, сообщает пресс-служба СДМ.

Фото: пресс-служба СДМ