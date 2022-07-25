В СИЗО-2 УФСИН СО состоялась первая Божественная литургия 

76

В СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области спустя 111 лет состоялась Божественная миссионерская литургия. Богослужение совершал иеромонах Давид (Кургузов), насельник Свято-Вознесенского мужского монастыря и руководитель отдела образования и катехизации Сызранской епархии. Пояснения давал бессменный участник служб ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

Особенность подобных мероприятий в учреждения УИС заключается в том, что они, в силу определенных обстоятельств, организовываются исключительно для сотрудников пенитенциарного ведомства.

По окончании службы член правления Благотворительного Фонда просвещения "Вера" Константин Бобылев вручил всем участникам духовную литературу и Евангелие.

В свою очередь начальник учреждения майор внутренней службы Виталий Рязанцев поблагодарил всех присутствующих за проведенную литургию. После этого он провел рабочую встречу с помощником начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игорем Вознесенским и с главой Сызранской епархии епископом Леонтием.

Представители ведомства поздравили владыку с днем памяти Владимирской иконы Божией Матери и преподнесли ему символичный подарок от самарских осужденных в виде образа Пресвятой Богородицы в честь иконы Ея именуемой "Семистрельная", сообщает пресс-службы УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-службы УФСИН России по Самарской области