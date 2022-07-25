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В СИЗО-2 УФСИН СО состоялась первая Божественная литургия 
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В СИЗО-2 УФСИН СО состоялась первая Божественная литургия 

25 июля 2022 16:23
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Особенность таких мероприятий в учреждения УИС в том, что они организовываются исключительно для сотрудников пенитенциарного ведомства. 

В СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области спустя 111 лет состоялась Божественная миссионерская литургия. Богослужение совершал иеромонах Давид (Кургузов), насельник Свято-Вознесенского мужского монастыря и руководитель отдела образования и катехизации Сызранской епархии. Пояснения давал бессменный участник служб ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев. 

Особенность подобных мероприятий в учреждения УИС заключается в том, что они, в силу определенных обстоятельств, организовываются исключительно для сотрудников пенитенциарного ведомства. 

По окончании службы член правления Благотворительного Фонда просвещения "Вера" Константин Бобылев вручил всем участникам духовную литературу и Евангелие.

В свою очередь начальник учреждения майор внутренней службы Виталий Рязанцев поблагодарил всех присутствующих за проведенную литургию. После этого он провел рабочую встречу с помощником начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игорем Вознесенским и с главой Сызранской епархии епископом Леонтием. 

Представители ведомства поздравили владыку с днем памяти Владимирской иконы Божией Матери и преподнесли ему символичный подарок от самарских осужденных в виде образа Пресвятой Богородицы в честь иконы Ея именуемой "Семистрельная", сообщает пресс-службы УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-службы УФСИН России по Самарской области

 

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