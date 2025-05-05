В школе в пгт Рощинский м.р. Волжский состоялись занятия в формате «урока мужества» для учащихся старших классов

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В 82-ю годовщину образования Главного управления контрразведки СССР «СМЕРШ» в средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» имени

81 гвардейского мотострелкового полка пгт Рощинский м.р. Волжский состоялись занятия в формате «урока мужества» для учащихся старших классов.

Праздничное мероприятие было организовано отделом ФСБ России по Центральному военному округу с целью укрепления патриотического самосознания в молодежной среде.

Ученикам был представлен мультимедийный материал о патриотизме сотрудников органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Перед ребятами выступили ветераны военной контрразведки, действующие сотрудники ФСБ России, а также военнослужащие, принимающие участие в СВО. Школьники больше узнали о военной жизни, важности общей истории и героизме защитников Отечества.

В ходе проведения «Урока мужества» была проведена викторина, а самые активные участники получили призы.

Фото предоставлено ОФСБ России по Центральному военному округу.