В школе «Сколково» со студентами начали работать голографические профессора

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Московская школа управления «Сколково» запустила новый формат взаимодействия преподавателей со студентами — голографическое изображение профессора, который может находиться в любой точке мира, в полный рост проецируется на стену в аудитории, где в это время работают слушатели и еще один профессор. Об этом сообщили в школе «Сколково» в четверг, 25 марта, передают "Известия".

«Технологии сейчас становятся эффективным средством доставки контента и удержания внимания слушателей. Физическое присутствие уже не играет прежней роли, если профессор предстает перед студентами в формате full body, оставаясь в другом городе или стране», — рассказали в школе.

«Поначалу казалось, что с помощью цифровых технологий повторить удобство классического формата работы в лекционном зале невозможно. Но решение нашлось — оказалось, что если профессор в «домашней студии» перед видеокамерой стоит в полный рост, то после обработки видео можно проецировать его изображение на стену аудитории школы так, словно это полноценная голографическая проекция», — сказали в школе управления.

Подчеркивается, что эффект присутствия в таком случае намного более сильный, чем в случае классической «говорящей головы в телевизоре».

Уже начали проводить пилотные лекции в таком формате.

Фото: "Известия"/Мария Перевощикова