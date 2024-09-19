В школах Самары продолжается месячник безопасности

83

В Самаре действует муниципальная программа по профилактике терроризма. Она рассчитана до 2026 года. Весь сентябрь в самарских школах проходит месячник безопасности. Его цель — осознание ребятами недопустимости, опасности и последствий преступной террористической деятельности, а также знакомство с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.

Например, минутки безопасности сейчас активно проходят в школе № 33 на Мехзаводе. Здесь учатся 505 ребят, и каждый из них включен в процесс.

— Как только дети возвращаются после летних каникулы, первое, что мы делаем, — напоминаем им о вопросах безопасности. Изучаем основные правила поведения при пожарной и воздушной тревоге. Так, мы отрабатываем у них правильные навыки, которые они должны знать до автоматизма, — рассказала директор школы № 33 Ксения Шишкина.

Чтобы важную информацию запомнили даже самые маленькие — ученики с 1-го по 4-й классы — для них минутки безопасности проводят старшеклассники, а также моделируют для них разные ситуации.

— Старшие классы всегда являются для детей примером для подражания. Они на них равняются, к ним прислушиваются. Потому что одно дело, когда всё это им скажет взрослый, а другое, когда такой же ребенок, — поделилась учитель начальных классов школы № 33 Марина Петрова.

Также в школьных вестибюлях можно увидеть работы учащихся, которые символизируют единение общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. Они наполнены сочувствием к его жертвам. К участию в беседах со школьниками приглашают и родителей, которые работают в органах охраны правопорядка. Ребятам раздают полезные памятки, показывают различные видеоролики — делают всё, чтобы ученики осознали серьезность вопроса, пишет 63.ру.