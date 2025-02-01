в шести российских регионах ожидаются опасные погодные явления

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Снегопад прогнозируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Также опасные явления ожидаются в Республике Татарстан и Пермском крае. По словам Вильфанда, речь идет об образовании гололедицы на дорогах и гололедно-изморозевых отложений на проводах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что 1–2 февраля в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем. При этом в первый день столбики термометров в российской столице будут показывать от +3°C до +5°C, а во второй — около 0°C.

31 января Вильфанд в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» оценил шансы на наступление настоящей зимы в центральной части страны в текущем году. Как он отметил, такая вероятность все еще есть, так как в начале февраля в соответствующих регионах РФ станет заметно холоднее.