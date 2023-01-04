В Шенталинском районе брат схватил сестру за шею и угрожал ей убийством

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В декабре 2022 года в дежурную часть Шенталинского районр поступил звонок от местной жительницы 2002 года рождения. Взволнованная девушка пояснила, что её брат угрожает ей убийством. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что между заявительницей и ее 19-летним братом-студентом произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры молодой человек схватил сестру за шею и высказал в ее адрес угрозы убийством. Угрозу она восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе опроса ранее не судимый молодой человек сознался в содеянном.

Было возбуждено уголовное дело постатье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам легкомысленно – оцените характер и мотивы угрозы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию с устным или письменным заявлением о поступлении угроз. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО